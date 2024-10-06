Депутат назвал сроки вступления в силу закона о жилищно-накопительных вкладах

Депутат Аксаков: закон о жилищных вкладах вступит в силу в 2025 году

Закон о жилищно-накопительных вкладах примут в конце этого года, он вступит в силу весной 2025-го. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В апреле ГД приняла в первом чтении законопроект о введении нового вида вкладов — они будут открываться на сновании договора жилищных сбережений. Таким образом люди смогут копить средства для начального взноса по ипотеке, отметил Аксаков.

По его словам, размер ставок еще обсуждается.

«Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению», — сказал депутат.

Накануне Аксаков посоветовал россиянам хранить сбережения на рублевых вкладах. Он назвал такой инструмент наиболее выгодным в условиях высокой ключевой ставки.