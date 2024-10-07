СМИ составили рейтинг регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку

Рейтинг регионов-лидеров по доступности покупки жилья в ипотеку на рыночных условиях составило РИА «Новости» . Исследование агентства показало, что доступнее всего ипотека для жителей Крайнего Севера.

Лидером по доступности стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в регионе квартиру в ипотеку могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах Ханты-Манскийский автономный округ и Магаданская область. В Мурманской области, Ненецком и Чукотском автономных округах ипотеку могут взять более 30% семей.

Анти-лидерами рейтинга стали Крым, Севастополь, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай и Краснодарский край. В этих регионах типовую «двушку» смогут купить менее 5% семей.

Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Минимальные ставки на первичном рынке составляют 21,9%, на вторичном — 21,6%.