За 10 месяцев текущего года спрос на подработку в розничной и оптовой торговле среди россиянок в декрете увеличился на 14%. Это следует из исследования «Авито Подработки», оказавшегося в распоряжении РИА «Новости».

«За январь–октябрь 2026 года число контактов с предложениями о подработке в этой сфере выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в исследовании.

Кроме того, женщины в декрете стали проявлять больше интереса к подработке в сфере маркетинга, рекламы и PR — их спрос в этом сегменте увеличился на 6%. Средняя оплата по вакансиям для мам в декрете за год выросла на 48% и составила 5874 рубля за смену.

Ранее в Соцфонде напомнили, что оформить отпуск по уходу за ребенком до полутора лет может не только мать, но и отец, бабушка или дедушка новорожденного. При этом матери необязательно быть трудоустроенной.