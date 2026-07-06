Сразу 17 акушерок роддома в Огайо забеременели одновременно

Сразу 17 акушерок одного роддома в США забеременели почти одновременно. Необычная ситуация произошла в родильном отделении больницы Miami Valley в американском штате Огайо, сообщила газета The Mirror .

Сроки беременности у медработниц составляют от 12 до 35 недель, поэтому многие уйдут в декрет практически одновременно. Это стало новым рекордом учреждения: в 2019 году здесь одновременно ожидали ребенка 11 сотрудниц.

Фотография 15 будущих мам в одинаковой медицинской форме с заметно округлившимися животами, опубликованная больницей в соцсетях, быстро стала вирусной.

Часть медсестер ждет первого ребенка, другие — второго или последующих детей. Некоторые настолько доверяют коллегам, что собираются рожать именно у них. Сами будущие мамы признались, что не планировали беременность одновременно.

Весной жительница Санкт-Петербурга впервые в России родила монохориальную, или «однояйцевую», четверню.