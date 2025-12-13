Спрос на коньки в России вырос на треть за год

Россияне в этом году стали чаще покупать товары для зимнего отдыха. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Больше всего вырос спрос на фигурные коньки — их покупали на треть чаще, чем год назад. Средняя цена такой покупки составила около 4,3 тысячи рублей, что выше прошлогоднего уровня. Интерес к классическим конькам увеличился почти на четверть, при этом их средняя стоимость немного снизилась.

Продажи тюбингов выросли на 12%, а цена на них практически не изменилась. Более скромный рост показали санки, спрос на них увеличился на 7%, при этом средний чек стал ниже.

Ранее Смольный сообщил о проведении свыше 300 мероприятий в Петербурге в новогодние праздники. Для детей в Ледовом дворце состоится масштабное шоу с участием звезд фигурного катания.