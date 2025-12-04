Смольный сообщил о проведении свыше 300 мероприятий в Петербурге в новогодние праздники

На новогодних каникулах в Санкт-Петербурге запланировано более 300 событий. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Так, на Дворцовой площади 13 декабря торжественно откроют главную Рождественскую горку, а 20 декабря установят городскую елку, привезенную из Копорского лесничества Ленинградской области, написала Neva.Today.

Кроме того, для детей в Ледовом дворце состоится масштабное шоу с участием звезд фигурного катания. Ожидается, что представление привлечет более 255 тысяч юных зрителей.

Город преобразится к праздникам: районы украсят огнями, символами Нового года и световыми скульптурами. Транспортные средства также будут празднично оформлены.