Справки и понятые. Как россияне по новым правилам уберегут себя от «схемы Долиной»

«Самое важное — это нужно не иметь намерения обмануть, как мы уже сейчас понимаем. Ты должен быть добросовестным приобретателем, ты должен иметь намерение действительно купить эту недвижимость, тебя никто не должен к этому подталкивать, ты должен принимать решение самостоятельно», — сказала она.

При покупке жилья на вторичном рынке юрист в соответствии с новыми правилами посоветовала убедиться в том, что продавец действительно вменяемый. Для этого предстоит, как и раньше, запрашивать справки в психоневрологическом, наркологическом диспансерах.

«Но опять же, это для нас не гарантия, потому что человек может быть невменяемым, но он никогда не проходил комиссию, и никто не признавал его невменяемым. То есть он нигде не числится, не стоит на учете, но тем не менее у человека есть заболевания, которые препятствуют принятию решений», — отметила Рудакова.