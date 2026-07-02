Справки и понятые. Как россияне по новым правилам уберегут себя от «схемы Долиной»
Юрист Рудакова: при оспаривании «схемы Долиной» нужно предоставить справки ПНД
Верховный суд России утвердил порядок оспаривания сделок по «схеме Долиной». Как это поможет добросовестным покупателям, юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова объяснила ведущей 360.ru Елене Кононовой.
«Самое важное — это нужно не иметь намерения обмануть, как мы уже сейчас понимаем. Ты должен быть добросовестным приобретателем, ты должен иметь намерение действительно купить эту недвижимость, тебя никто не должен к этому подталкивать, ты должен принимать решение самостоятельно», — сказала она.
При покупке жилья на вторичном рынке юрист в соответствии с новыми правилами посоветовала убедиться в том, что продавец действительно вменяемый. Для этого предстоит, как и раньше, запрашивать справки в психоневрологическом, наркологическом диспансерах.
«Но опять же, это для нас не гарантия, потому что человек может быть невменяемым, но он никогда не проходил комиссию, и никто не признавал его невменяемым. То есть он нигде не числится, не стоит на учете, но тем не менее у человека есть заболевания, которые препятствуют принятию решений», — отметила Рудакова.
На этот случай она порекомендовала заверять сделку у нотариуса в присутствии свидетелей. Кроме того, не будет лишним фиксировать этот процесс на камеру.
Ранее Верховный суд России постановил, что заявление продавца о собственной неадекватности в момент продажи квартиры не может быть основанием для отмены сделки. Суды обязаны учесть позицию обеих сторон.