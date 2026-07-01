С 1 июля в России разрешили совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии

С 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрических данных. Для этого необходимо будет подтвердить личность в Единой биометрической системе, заверить документы электронной подписью и передать их в Росреестр, сообщил в беседе с РИА «Новости» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Фактически вместо собственноручной подписи можно будет использовать биометрию, что существенно упростит дистанционное проведение сделок», — отметил он.

По словам парламентария, применение биометрии возможно только на добровольной основе, каждый сам будет определять, станет ли пользоваться этим механизмом. Такое внедрение позволит снизить случаи мошенничества, потому что подделать биометрические данные гораздо труднее, чем паспорт или подпись.

Ранее компания «Азимут» внедрила в аэропорту Махачкалы первый биометрический комплекс «Взор». Сотрудников пускают в служебные помещения по радужке глаза.