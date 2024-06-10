Способный нести гиперзвуковые ракеты российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу

Новый российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Новейший фрегат военно-морского флота России способен нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Авторы публикации уточнили, что после прибытия фрегата у берегов Соединенных Штатов разместится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Недавно российская армия получила новое вооружение. В ряды ВС РФ поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Как уточнили в Минобороны, новинку представили в рамках мероприятий по случаю 45-летия первой гвардейской мобильной бригады РХБЗ в Саратовской области.

Совсем скоро российским бойцам передадут крупную партию бронежилетов «Оберег». Как уточнили в Ростехе, они обладают увеличенной площадью защиты. А поставки осуществит тульский завод «Октава».