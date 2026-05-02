Спортсмен из Якутии установил рекорд России по суточному бегу

Спортсмен из Якутии Александр Моедо установил новый рекорд России в беге на 24 часа, преодолев 285,2 километра. Об этом он рассказал ТАСС после чемпионата страны.

Моедо признался, что сначала планировал выполнить норматив мастера спорта международного класса, но по ходу дистанции решил замахнуться на национальный рекорд.

«Я старался бежать до конца и на финише отработал», — сказал он.

Для 43-летнего спортсмена этот старт стал первым в карьере на 24-часовой дистанции. Интересно, что в свои годы Александр Моедо — молодой пенсионер. Он ранее служил в органах внутренних дел, а теперь ушел на заслуженный отдых.

Спортсмен имеет звание мастера спорта России по легкой атлетике, руководит беговым клубом «Мастер МО» и дважды выигрывал ультрамарафон «Полюс холода — Оймякон» на дистанции 50 километров.

