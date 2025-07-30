Спортсмен из Балашихи установил новый национальный рекорд на ультрамарафоне

Житель Балашихи Иван Заборский, известный рекордсмен мира в шестисуточном беге, принял участие в ультрамарафоне на выбывание Biotropika Ultra Trail, который проходил с 25 по 29 июля в поселке Коробицыно Ленинградской области. Участники соревнования должны были пробегать круг длиной 6,7 километров за час, а тех, кто не справлялся — удаляли.

Иван продемонстрировал выдающийся результат, преодолев 106 кругов общей протяженностью 710,8 километров и установив новый национальный рекорд. Ранее выдающийся результат принадлежал Ильдару Камалетдинову, который в 2024 году пробежал 81 круг — 543,1 километра.

Иван Заборский — выпускник школы № 2 в Балашихе и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Сейчас спортсмен работает начальником отдела корпоративного финансирования в компании «Фикс Прайс». Имея опыт участия в ультрамарафонах более десяти лет, он состязался в турнирах в России, Греции, Италии и Венгрии. В октябре 2024 года на соревнованиях в Волгограде Иван планирует побить рекорд страны по суточному бегу.