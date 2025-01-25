Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту

На Крымском мосту ввели строгий паспортный контроль для въезжающих в республику. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале .

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — написал он.

Он попросил россиян заранее приготовить оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через портал «Госуслуги».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов предупредил, что украинские боевики готовятся к ракетной атаке на Крым. По его словам, в зоне риска весь полуостров и особенно Севастополь и Крымский мост.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 49 беспилотников над российскими регионами. Над Крымом уничтожили четыре дрона