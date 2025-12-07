Список запрещенных женщинам профессий сократят в России

Россиянки смогут выбрать больше профессий в транспортной и обрабатывающей отраслях. Правительство в 2027 году сократит список запрещенных для женщин специальностей, сообщил ТАСС .

Задача пересмотреть перечень недоступных для женщин производств, должностей и работ с вредными или опасными условиями труда вошла в дорожную карту по реализации национальной модели ведения бизнеса. Изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности, крайний срок — декабрь 2027 года.

Разработка поправок пройдет в несколько этапов. Властям предстоит провести аудит условий труда, Минздраву, Роспотребнадзору и ФМБА — изучить влияние вредных производств на женский организм. К обсуждению подключатся объединения работодателей и профсоюзы.

В последний раз список неженских профессий меняли в 2021 году, оставив 100 позиций из утвержденных более 20 лет назад 450. Под полным запретом находилась отрасль металлообработки.

Ранее Минтруда и общественники из «Деловой России» предложили разрешить женщинам управлять самоходными машинами на открытых горных работах и трудиться на поверхности шахт. Почти 40% россиян выступили за полную отмену ограничений.

На этом фоне мужчины стали чаще искать работу в традиционно женских профессиях, сообщили «Известия». Их заинтересовали позиции нянь и медбратьев.