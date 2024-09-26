Женщинам в России разрешат работать на рудниках и шахтах

Минтруд России вынес на общественное обсуждение вопрос сокращения списка запрещенных для женщин производств, работ и должностей. В случае одобрения они смогут трудоустраиваться в шахты, сообщила пресс-служба министерства.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности», — объяснил замминистра труда Алексей Вовченко.

Инициатива принадлежит общественникам из «Деловой России». Они предложили разрешить женщинам работать на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, управлять самоходными машинами на открытых горных работах, участвовать в обогащении, агломерации и брикетировании. При разработке проекта приказа министерство учло мнение общественных организаций, отраслевых профсоюзов и экспертов.

В 2021 году власти сократили этот список до 100 профессий. Женщинам разрешили работать машинистами высокоскоростных поездов, а еще через год — авиамеханиками.