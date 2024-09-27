KP.RU: 62% опрошенных россиян поддержали запреты на тяжелую работу для женщин

Минтруд РФ выразил намерение сократить перечень запрещенных для женщин профессий. Так, представительницам прекрасного пола могут разрешить работать на поверхности шахт. Как к этому относятся россияне, выяснил сайт KP.RU.
Так, 62% участников заявили, что подобная трудовая деятельность не подходит для женщин. То же самое касается мест с потенциальной угрозой женскому здоровью, отметили указанные респонденты.
А вот по мнению целых 37% опрошенных, необходимо отменить все соответствующие ограничения. На их взгляд, женщина сама вправе решать, на какие рабочие условия соглашаться.
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