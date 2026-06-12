Список вакансий с самым высоким ростом спроса возглавили автослесари и механики

Работодатели стали активнее искать автослесарей, механиков и строителей. Об этом РИА «Новости» заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, этой весной увеличился спрос на специалистов рабочих и технических специальностей. Число вакансий для автослесарей увеличилось на 113%, для механиков — на 87%, а для строителей — на 77%.

Губанов подчеркнул, что ситуация на рынке труда отражает активность в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах.

Работодатели также стали активнее набирать сотрудников в сферу производства непродовольственных потребительских товаров, гостиничного бизнеса и индустрии общественного питания.

Ранее стало известно об увеличении доли выпускников колледжей. Работодатели начали смягчать требования к различным должностям, увеличилось число предложений для директоров магазинов, в которых допускается среднее профессиональное образование.