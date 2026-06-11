Доля выпускников колледжей увеличилась

В России продолжает расти число выпускников с дипломом колледжа. Об этом со ссылкой на результаты анализа рынка труда hh.ru сообщило РИА «Новости» .

Соискатели со средним профессиональным образованием активно откликаются на вакансии, которые до этого традиционно требовали высшего образования.

В топ-5 профессий с наибольшим приростом таких сотрудников вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.

Со стороны работодателей также выявили тенденции к смягчению требований для различных должностей. Существенно увеличилось число вакансий, в которых допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова озвучила советы, как избежать возможного увольнения. Она рекомендовала демонстрировать инициативу, вовлеченность и результативность.