Доля выпускников колледжей увеличилась
В России продолжает расти число выпускников с дипломом колледжа. Об этом со ссылкой на результаты анализа рынка труда hh.ru сообщило РИА «Новости».
Соискатели со средним профессиональным образованием активно откликаются на вакансии, которые до этого традиционно требовали высшего образования.
В топ-5 профессий с наибольшим приростом таких сотрудников вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.
Со стороны работодателей также выявили тенденции к смягчению требований для различных должностей. Существенно увеличилось число вакансий, в которых допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.
Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова озвучила советы, как избежать возможного увольнения. Она рекомендовала демонстрировать инициативу, вовлеченность и результативность.