Список нежелательных в России организаций расширили

Минюст внес в перечень нежелательных в России организации из Германии и Литвы

Минюст России внес новые организации в перечень нежелательных в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В список добавили немецкие «Германскую службу академических обменов»* и «Федеральный союз русскоязычных родителей»*, а также RISE Moldova* из Молдавии и литовскую «Хроники.медиа»*.

В феврале нежелательной в России организацией стала криптовалютная европейская биржа WhiteBit*. Генеральная прокуратура заявляла, что структура финансировала ВСУ.

Также в реестр нежелательных организаций включили финтех-группу W Group, украинский «Региональный центр прав человека» и американский фонд International Women’s Media Foundation.

Ранее суд в Москве отменил заочный приговор ведущей Татьяне Лазаревой**. Артистку признавали виновной в уклонении от обязанностей иноагента и оправдании терроризма.

*Организации внесены в перечень нежелательных в России

*Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов