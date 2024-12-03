«Спешить не надо». Глава СПЧ оценил идею запрета хиджабов и никабов в школах

Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться с запретом религиозной одежды в школах

Властям регионов не следует торопиться с введением запретов на ношение религиозной одежды в школах и вузах. Об этом РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, пример Волгограда с запретом носить никабы и хиджабы в школах было бы опрометчиво переносить на другие регионы.

«Здесь спешить не надо. Это не только религиозный вопрос, а в целом отношения общества, особенно мусульманских народов», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ выразил мнение, что в России на данный момент не выработана позиция, которая удовлетворила бы всех участников дебатов о введении подобных запретов.

«В этом вопросе камнем преткновения остаются в том числе разные представления в обществе об одежде мусульманской женщины. В России нет традиций, в соответствии с которой мусульманки полностью закрывают себя одеждой», — заключил он.

Ранее муфтий Чечни назвал антиконституционным запрет хиджабов во владимирских школах.