Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах антиконституционным

Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на хиджабы в образовательных учреждениях Владимирской области нарушением Конституции. Его заявление опубликовала пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Муфтий напомнил, что Владимир Путин с уважением относится к исламской культуре. Также его удивление вызвало, что в документе упомянули только мусульманскую религиозную одежду.

«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию», — заявил Межиев.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить никабы и хиджабы 22 октября. Ранее этот запрет осудил и другой региональный муфтий — глава управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.