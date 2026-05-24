Спасшие людей из пожара инспекторы ДПС Ханты-Мансийска получили премию Кеосаяна

Симоньян вручила премию Кеосаяна спасшим из пожара людей инспекторам ДПС из ХМАО

Вытащившие людей из горящего дома в Ханты-Мансийске инспекторы дорожной полиции — лейтенанты Алексей Земеров и Заур Рамазанов — получили 11-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян .

«Спасибо вам, парни!» — обратилась она к лауреатам премии имени своего покойного супруга.

Инспекторы дорожной полиции Ханты-Мансийска увидели полыхавший дом во время патрулирования улиц. Они вызвали на место спасателей, а до их приезда занялись эвакуацией жителей.

Один из офицеров на руках вынес из горящего здания 10-летнюю девочку, а его напарник помог выбраться взрослым. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать человеческих жертв.

Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила его вдова — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Лауреаты по ее личному выбору получают один миллион рублей.

В начале апреля она вручила награду жителям Дагестана — Юсупу Магомедову и Хатибу Джабраилову. Мужчины спасли из уходящего под воду дома четырех детей, спилив решетки из окон при помощи болгарки.