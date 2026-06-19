Спасенную в Приморье медведицу отправили в Подмосковье

Спасенную из клетки в Приморье медведицу отправили в Московскую область

Освобожденную из клетки в Приморском крае медведицу Майю самолетом отправили в парк львов «Земля прайда» в Московской области. Об этом учреждение сообщило в телеграм-канале .

«Мы в аэропорту. Майя прошла ветконтроль. Скоро полетим домой», — отметили в организации.

Представители парка уточнили, что забрать медведицу удалось благодаря поддержке Росприроднадзора и сотрудникам Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Животное держали в клетке в поселке Иннокентьевка без постоянного доступа к питьевой воде и в антисанитарных условиях. Медведица принадлежала физическому лицу, который купил ее на законных основаниях в 2015 году. Возраст косолапой оценили примерно в 20 лет.

Ранее в Сети появились кадры с медведем в клетке почти без еды. Хозяева использовали лесного хищника для натаскивания охотничьих собак.