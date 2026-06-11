11 июня 2026 00:48 Неизвестные похитили изможденного медведя, которого пытались спасти волонтеры в Приморье Акулова: в Приморье украли медведя, которого пытались спасти волонтеры 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Медведи

Волонтеры

Приморье

Собаки

Животные

Зоопарки

Истерзанного медведя, которого использовали для натаскивания собак, пытались спасти волонтеры Приморья. Но после огласки в Сети животное внезапно пропало из клетки, где сидело без воды и почти без еды. Тревогу забила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в телеграм-канале она разместила историю медведицы Майки из приморского села Иннокентьевка.

«Бурого узника обнаружили в приморском селе Иннокентьевка. <…> У животного нет доступа к воде, а кормят его кукурузой и комбикормом. На медведе болтается старая шлейка и цепь, которой он от скуки и жажды лупит по пустой железной купели. Этот душераздирающий звук разносится по всей округе с 05:00 и до позднего вечера», — написала Акулова в телеграм-канале 4 июня. Владельцы медведя — одно из обществ охотничьих собак Лесозаводска. Жители села сообщили, что медведя содержат в антисанитарных условиях, у него нет постоянного доступа к питьевой воде, а купальню не наполняли более четырех лет.

Я обязана сказать прямо: это не содержание — это медленное убийство. Медведь — не игрушка и не тренажер для собак. Это живое существо, заслуживающее простора, правильного рациона и ветеринарной помощи. Светлана Акулова

Волонтеры Приморья также обратились в ТАСС с криком о помощи — животное содержат в отвратительных условиях, от недоедания медведица по ночам «плачет». «Раны небольшие, некоторые уже зажили. У нее сильные проплешины. Как я понимаю, когда их натравляют, учат — [люди] бегут с палками и бьют [медведицу]. Допустим, она возьмет собаку в пасть, потому что ей же больно, ее кусают, и тогда палками ее», — рассказала агентству волонтер Яна Поздняк. Директор зоопарка призвала заинтересованные органы вмешаться и провести проверку. Судя по заявлению жителей села, предыдущие проверки не выявили нарушений в документах, но формальное наличие документов не должно становиться причиной бездействия, если речь идет о живом существе. Необходимо расследование с привлечением ветеринарных специалистов и природоохранных ведомств. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура 5 июня инициировала проверку по факту содержания в клетке медведя.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт второй категории по породам и испытаниям лаек Александр Бессонов, занимающийся тестированием лаек на пригодность к защите хозяина, опроверг информацию о плохом обращении с медведицей. По его словам, у владельцев есть все необходимые документы, за животным ухаживают и делают все необходимые прививки. Также Бессонов сообщил, что что медведицу взяли не из дикой природы, а из цирка восемь лет назад. Через неделю после публикации в телеграм-канале Акуловой история с медведем в Приморье получила неожиданное продолжение. Предположительно, владельцы животного попытались избавиться от проблемы — вывезли медведя в неопределенном направлении. Общественники забили тревогу — жизни Майки грозит опасность. Акулова поддержала волонтеров и обратилась к общественности с просьбой не оставаться в стороне и помочь с поисками медведицы. «Каждая минута на счету. Мы должны найти Майку!» — написала директор зоопарка.