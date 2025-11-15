Создательница «Телепузиков» назвала современные передачи для детей пустыми

Создательница британского сериала «Телепузики» Энн Вуд раскритиковала современный детский контент, особенно тот, что публикуется на YouTube. Об этом сообщила газета The Guardian .

По ее словам, многие нынешние программы для дошкольников «пустые» и не помогают развивать воображение. Вуд считает, что алгоритмы видеоплатформы не способны заменить профессионалов, которые работают на телевидении и создают качественные детские передачи.

Отвечая на упреки в адрес «Телепузиков», Вуд подчеркнула, что их шоу создавалось на основе соцопросов и мнений фокус-групп. А современные ролики, по ее мнению, чаще служат просто способом занять ребенка, когда у родителей нет времени.

