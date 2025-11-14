Наследник великой династии и большого проклятия: почему Никита Ефремов смог простить отца

Сын знаменитого актера и звезда сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов предположил, что его семье долгие годы мешало жить родовое проклятие. При этом артист верит, что станет последним носителем этой большой беды и, может быть, даже поможет другим справиться с этой пагубной страстью.

Три поколения алкоголиков Многие представители выдающейся актерской династии страдали от пристрастия к алкоголю. Звезда оскароносного фильма «Война и мир», основатель театра «Современник» и худрук Московского художественного театра Олег Ефремов из-за тяги к бутылке заработал множество болезней, в том числе эмфизему легких, язву кишечника и боли в ногах. Врачи строго-настрого запретили ему спиртное, но актер лишь свел дозы к «минимальным»: за два года до смерти его дневной нормой стала бутылка виски с минералкой и пачка сигарет. К алкоголю пристрастился и его сын Михаил Ефремов. Выпивать он начал еще со школы и в скором времени превратился в алкоголика и наркомана. Он смог прославиться как талантливый актер, но спиртное стало причиной настоящей катастрофы. В июне 2020 года пьяный артист вылетел на джипе на встречку и въехал в Lada Granta. Спасти водителя отечественного авто не удалось — он погиб в карете скорой. Это страшное событие вызвало колоссальный общественный резонанс и переломило жизнь актера на до и после. Суд назначил ему тюремный срок.

Ефремов вышел из колонии по УДО 24 марта 2025 года и начал новую жизнь. Он снова играет в театре, но в памяти зрителей навсегда останется не только успешным актером, но и виновником пьяного ДТП, которое унесло жизнь человека. Негативный опыт пристрастия к спиртному есть и у сына Михаила Ефремова — Никиты. К счастью, у него хватило сил признать зависимость. Артист рассказывал, что пользуется помощью психологов, которые помогают ему избавиться от тяги к спиртному и от неконтролируемых приступов агрессии.

Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом, прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда и о ней надо говорить открыто. Никита Ефремов

По мнению артиста, страсть к алкоголю — настоящее проклятие семьи Ефремовых. Освободиться от него получилось только в последние годы. «Первые шаги к этому были, когда в конце 2021 года я ушел из „Современника“, — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — отметил он в видеопроекте Dreamcast. Также Никита смог побороть еще одну пагубную привычку — бросил курить. И дед, и отец были заядлыми курильщиками, но молодому Ефремову удалось пресечь эту «традицию». «Многое, мне кажется, с сигаретами связано в нашей семье. И с маминой стороны, и с папиной — все курят. Сейчас я воспринимаю желание покурить как тревогу, которая не проработана. Для меня это сигнал, что мой внутренний ребенок в тревоге», — уточнил Ефремов-младший.

Жизнь после аварии Смертельное ДТП серьезно повлияло не только на Ефремова-старшего, но и на его сына. Молодой артист поддерживал отца, но не пытался его «обелить», считая случившееся серьезным жизненным уроком. «Это жуткая трагедия для всех сторон. Но, с другой стороны, это шанс обрести смирение и посмотреть, как так получилось, что в жизни происходит это. Не на внешнее посмотреть, а на то, что там внутри», — делился Никита. На протяжении всего тюремного срока сын писал письма в колонию, а теперь помогает адаптироваться отцу к новой жизни, сильно поменявшейся за последние пару лет. В шоу «Кстати» Никита Ефремов рассказывал, что освобожденного актера сильно удивили китайские иномарки на дорогах и современное кино. «Он ничего не узнает. И потом такой: „Что у вас — Юра Борисов Пушкина сыграл?“ Очень удивился», — объяснил артист.

О работе в кино и театре Отец и сын иногда работали вместе. В частности, снялись вдвоем в сериалах «Оттепель» и «Полет», а также в новогодней комедии «Тетушки». По словам Никиты, порой такие съемки были очень трудными, потому что отец постоянно хотел что-то улучшить в его игре. «Человек не выбирает, в какой семье родиться. Я безумно благодарен всем своим родственникам за тот опыт, который получаю. Все мои самые важные жизненные уроки идут через них. И моя жизнь невероятно интересна», — добавил Ефремов-младший. Сейчас Никита продолжает строить актерскую карьеру и даже задумывается о том, чтобы снять документалку о зависимости, поделиться с другими своим опытом и наглядно продемонстрировать губительность алкоголя.

Я остаюсь «чистым» уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходит с моим отцом. Никита Ефремов

«Мне нужно показать, что есть такая травма, в которой алкоголь является компенсатором, от которого становится легче. Мне нужно показать очарование, что сначала так плохо, а потом появляется этот компенсатор, от которого становится хорошо, и я хочу этого больше и больше, — объяснил он. Одной из последних актерских работ Ефремова-младшего стал фильм-сказка Карена Оганесяна «Соловей против Муромца». Чтобы достойно сыграть роль, артист сел на диету и экстремально похудел. «Это обычная процедура: садишься на небольшое количество калорий, 1800-2000. Без жести, чтобы просто убрать жировую прослойку и дать рельеф мышцам. Правда, в конечном счете тело мне отплатило», — добавил он. После быстрого сброса килограммов Ефремов-младший едва не оказался в больнице. Уже после съемок он вернулся к тренировкам в спортзале, но тут же взял перерыв, потому что «организм послал его куда подальше».

«Довольно страстные натуры» Когда-то Ефремова-младшего считали заядлым сердцеедом, но в 2014 году он неожиданно остепенился и сыграл свадьбу с Яной Гладких — они вместе учились. Брак, правда, просуществовал совсем недолго, но причины разрыва молодые люди афишировать не стали. Позже Гладких объясняла, что они с Никитой «довольно страстные натуры, чрезвычайно эмоциональные», но если бы они встретились в более позднем возрасте, все протекало бы не так бурно.

После разрыва с супругой артист снова начал налегать на спиртное и увлекаться мимолетными связями. Изменить жизнь Ефремова-младшего на том этапе помогла ведущая «Орла и решки» Мария Ивакова. Все ждали, что они поженятся, но этого не случилось.

В 2023 году Никита вышел в свет со своей новой девушкой — художницей Ольгой Шурыгиной. «Все то, что уже есть у моей спутницы, моей прекрасной девушки. Талант, красота, доброта, нежность, открытость, чувственность, мудрость, игривость в хорошем смысле слова, ранимость, мягкая сила. И много, много еще чего», — хвастался влюбленный артист. В дальнейшем поклонники начали подозревать, что влюбленные тайно сыграли свадьбу. Повод для таких слухов дали фото, которые Шурыгина постила в своих соцсетях. Без пересудов, впрочем, тогда тоже не обошлось. Некоторые комментаторы решили, что Ольга выглядит гораздо старше актера, хотя на самом деле она младше Никиты на год.