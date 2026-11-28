Совфед предложил ввести платеж по ОМС для формально неработающих россиян
В России следует обсудить платеж в Фонд обязательного медицинского страхования для «якобы не работающих людей». Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова привел ТАСС.
«Всего из Фонда обязательного медицинского страхования, послушайте цифру, один триллион 313 миллиардов, если я не ошибаюсь, — платежи за неработающее население», — сказала она.
По ее словам, якобы не работающие на самом деле трудятся и хорошо зарабатывают. При этом государство несет обязательства за детей и пожилых людей. Отказывать в медицинских услугах никому не планируется, но в обществе должна быть справедливость, подчеркнула Матвиенко.
Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что почти 1,4 миллиона случаев медицинской реабилитации профинансировали из средств обязательного медицинского страхования.