В России следует обсудить платеж в Фонд обязательного медицинского страхования для «якобы не работающих людей». Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова привел ТАСС .

«Всего из Фонда обязательного медицинского страхования, послушайте цифру, один триллион 313 миллиардов, если я не ошибаюсь, — платежи за неработающее население», — сказала она.

По ее словам, якобы не работающие на самом деле трудятся и хорошо зарабатывают. При этом государство несет обязательства за детей и пожилых людей. Отказывать в медицинских услугах никому не планируется, но в обществе должна быть справедливость, подчеркнула Матвиенко.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что почти 1,4 миллиона случаев медицинской реабилитации профинансировали из средств обязательного медицинского страхования.