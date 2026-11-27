В Волоколамской больнице с начала года провели более 22 тысяч компьютерных томографий. Обследования доступны жителям как в плановом, так и в экстренном порядке.

На современном аппарате выполняют исследования грудной клетки, брюшной полости и малого таза, опорно-двигательного аппарата, а также сосудов головного мозга. Компьютерная томография помогает выявлять нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, новообразования и травмы.

«Жители нашего округа могут пройти это важное обследование как планово, так и экстренно. Своевременная диагностика помогает быстро выявить заболевание и начать лечение. Благодаря установленному в больнице оборудованию мы выполняем весь спектр необходимых исследований. Помощь жители получают рядом с домом», — рассказала главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

Плановую КТ проводят по полису ОМС при наличии направления лечащего врача. Записаться можно через региональный портал «Здоровье» или по единому номеру 122.