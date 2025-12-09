Госдума продлила на год право участников СВО на кредитные каникулы

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон , продлевающий до 31 декабря 2026 года право на кредитные каникулы для участников специальной военной операции и членов их семей. Норма вступит в силу с 1 января 2026 года.

Поправки распространяются на мобилизованных, военнослужащих по контракту, добровольцев, а также лиц, проходящих службу в Росгвардии и других формированиях, участвующих в СВО. Право на приостановление платежей сохраняется и для членов их семей. Каникулы предоставляются по кредитам и займам, в том числе ипотечным, оформленным до момента мобилизации или начала участия в спецоперации.

Согласно закону, срок каникул составляет период службы плюс 180 дней. Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, чей единственный руководитель был мобилизован, каникулы предоставляются на срок службы плюс 90 дней. Также предусмотрено продление каникул на время лечения в медицинских учреждениях в случае ранения или болезни.

В октябре лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с 360.ru заявил, что в России необходимо объявить кредитные каникулы для семей, в которых детям еще не исполнилось трех лет. Он направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.