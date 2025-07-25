Совфед одобрил закон о блокировке фильмов с отрицанием традиционных ценностей
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Об этом сообщило РИА «Новости».
Закон обяжет владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать контент, который пропагандирует отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей или дискредитирует их.
Также платформам придется в течение суток прекратить распространение материалов, если этого потребует Роскомнадзор.
Согласно новому закону, удалить фильмы и сериалы также обяжут владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.
Решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения принимает Минкультуры. Ведомство также может отозвать лицензию уже вышедших фильмов.
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