Совфед одобрил закон о блокировке фильмов с отрицанием традиционных ценностей

Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Закон обяжет владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать контент, который пропагандирует отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей или дискредитирует их.

Также платформам придется в течение суток прекратить распространение материалов, если этого потребует Роскомнадзор.

Согласно новому закону, удалить фильмы и сериалы также обяжут владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.

Решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения принимает Минкультуры. Ведомство также может отозвать лицензию уже вышедших фильмов.