Госдума запретила прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Фильмы, дискредитирующие традиционные ценности или пропагандирующие их отрицание, не смогут получить прокатное удостоверение в России. Соответствующие поправки в законодательство приняли в Госдуме , они вступят в силу с 1 марта.

При этом отзывать лицензию можно будет и у ранее уже вышедших фильмов. В таком случае владельцы онлайн-кинотеатров и соцсетей должны будут удалить записи в течение суток.

В июне депутат Госдумы Нина Останина обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой объяснить, на каком основании выдали прокатное удостоверение сериалу «Беременна в 16». По мнению парламентария, такое произведение может содержать деструктивный контент и отрицает ценности крепкой семьи и брака.