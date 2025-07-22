Сегодня 21:22 Госдума против кино: дискредитация традиционных ценностей — это что? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Госдума во втором и третьем чтении одобрила закон, запрещающий распространение фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это коснется и кинотеатров, и стримингов, и соцсетей. По требованию Роскомнадзора такие картины должны быть удалены с площадок.

Это решение Госдумы уже вовсю обсуждают в социальных сетях. Я бегло просмотрел разные записи и пока что не встретил ни слова одобрения. Может быть, плохо смотрел. В основном, удивление, злословие и много, очень много ерничества. Например, фильмы, любимые поколениями, без которых трудно представить новогодние праздники, также могут быть запрещены. «Джентльмены удачи»? Хмырь (герой Вицина) ушел из семьи. «Ирония судьбы» — вообще криминал: пьянство, разрушенные семьи, отношения вне барака и прочее, прочее. А как вам Якин и Гагры, а? Такие примеры можно приводить до бесконечности. Самое забавное, что в подобных шутках будет лишь доля шутки. Ровно по той причине, что запрет, если он плохо продуман, всегда граничит с абсурдом. Высказываются и экономисты. По их мнению, новый закон нанесет удар по кинобизнесу. Люди не досчитаются денег. Но главное, как по мне, это абсолютное непонимание самой формулировки — «дискредитирующие традиционные ценности».

Фото: На съемках фильма «Ирония судьбы» / РИА «Новости»

А что есть эти традиционные ценности, о которых мы с утра до вечера слышим? Сами депутаты могут четко и ясно ответить на этот вопрос? Живут ли они согласно традиционным ценностям? Или придерживаются других моделей? Как в таких условиях снимать фильмы? Они должны быть правильными со всех сторон? Муж, жена, пять детишек — так что ли? Я не против — отлично, но вот только далеко не факт, что все это станет работать на экране.

Искусство, особенно большое, не рождается из запретов. Мы это в СССР еще проходили.

Вряд ли запретительный закон будет работать. Вот, к примеру, нельзя такие-то голливудские фильмы показывать. Но ведь их показывают. Только раньше можно было в видеосалон сходить, а сейчас — добро пожаловать на торренты. Вот и на Rutube «экраночку» выложили. Думаю, запрет, недопуск только усиливает интерес к тому или иному фильму. Это всегда так работало. Не хочу даже произносить прогорклую банальность о сладости запретного плода.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com

И главное — да, главное! — нам кто-то внятно и ясно объяснил, что есть эти самые традиционные ценности? Где изложены? Как работают? Как реализуются? Бывает, наткнешься на какое-нибудь шоу в прайм-тайм на федеральном канале, где все через одного не в ту дверь входили, и думаешь: «Ну да, типичная традиция, точно». Есть ощущение, что законодательная сфера и реальность существуют как бы в параллельных вселенных. А хотелось бы, чтобы одно улучшало другое. Потому что мерзости в кино много, но запретами ее можно поджать, только идеально продумав эти запреты.

Фото: РИА «Новости»

Говорят, что с такими законами мы возвращаемся в Советский Союз. Нет, не возвращаемся. Там, как я уже сказал, присутствовала идеология. Там, помимо официозного шлака, снимали красивое, умное, доброе кино. Умеют ли так сейчас? Запреты без примера, без идеала не только не работают — они вредны.

Да, много грязи в кино, но ее можно убрать, смыть, лишь сняв правильные ленты о правильных ценностях.

То есть, дискредитации противопоставить возвышение. Тогда это работает. А иначе есть большие риски, что все это превратится в охоту даже не на ведьм, а на ведьмочек и призраков. Или так и задумано? Ради очередного передела кинорынка?