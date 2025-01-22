Совфед не получал запрос Генпрокуратуры о лишении сенатора Голубева неприкосновенности

ГП не отправляла запрос в Совфед о лишении сенатора Голубева неприкосновенности

Генпрокуратура не направляла в Совет Федерации запрос о лишении неприкосновенности сенатора и бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале .

«Генеральная прокуратура не направляла, а Совет Федерации не получал никаких материалов о лишении неприкосновенности сенатора Голубева», — написал он.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что ГП якобы обратилась в Совфед с просьбой о лишении Голубева неприкосновенности. Источник журналистов заявил о подтверждении фактов возможной «причастности экс-губернатора к махинациям в крупных проектах».

В ноябре 2024 года Голубев сообщил о своей отставке и заявил, что впереди его ждут другие задачи и дела. О новой должности чиновник ничего не сказал. Врио главы Ростовской области стал экс-гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.