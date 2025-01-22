Экс-главу Ростовской области Голубева попросили лишить неприкосновенности

Журналисты выяснили, что такие меры необходимы «для проведения следственных действий» в рамках расследования, связанного с крупными закупками донского Минтранса.

«Следком РФ попросил снять неприкосновенность с Голубева. Появился свидетель, который стал давать новые показания, после чего подтвердились факты возможной причастности экс-губернатора к махинациям в крупных проектах», — заявил собеседник журналистов.

В ноябре прошлого года Голубев объявил о своей отставке. Заявил, что впереди его ждут новые дела и задачи. Куда именно уходит с поста — не уточнил. Временно исполняющим обязанности главы Ростовской области стал бывший гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.