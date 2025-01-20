Совет Госдумы анонсировал доработку законопроекта о полном запрете вейпов

Депутаты на Совете Госдумы приняли решение подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в стране. Об этом заявил парламентарий Ярослав Нилов в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что вейпы уже запретили во многих странах, однако в России они до сих пор продаются, несмотря на их опасность для здоровья.

«В более чем 50 странах мира вейпы либо запрещены, либо их распространение серьезно ограничено. Однако, похоже, и у нас лед тронулся», — написал депутат.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в январе не исключил, что в России полностью запретят продажу вейпов и жидкостей для них.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов объяснил, что вейпы повреждают сосудистую стенку, сетчатку глаз, а также наносят ущерб органам дыхания. Вдыхаемый дым является чрезвычайно токсичным для организма, подчеркнул он.