В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов

В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», — написал он.

Володин попросил россиян принять участие в опросе в Telegram и спросил, как они отнесутся к такому закону. Инициативу поддержали 88% голосовавших, 8% высказались против, а 4% воздержались от высказывания мнения.

Ранее возможность запрета розничной продажи вейпов поддержал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что позицию нужно согласовать с правительством страны и решить этот вопрос раз и навсегда.