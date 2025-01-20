Врач Ершов рассказал, что вейпы намного вреднее аромаингаляторов

Так, в составе запрещенных аромасредств были обнаружены вещества, не указанные на упаковке: камфора и другие компоненты. Ершов разъяснил, насколько это опасно.

По словам медика, эти вещества относятся к третьему классу опасности. Основные риски заключаются в возникновении неприятных симптомов при длительном использовании смеси: раздражение слизистых оболочек, неприятные ощущения во рту. Если человек будет долго дышать этим воздухом, возможны головные боли и проблемы со сном.

Что касается вейпов, то там действуют высокие температуры. Их эффект отличается от аромаингаляторов. Вейпы повреждают сосудистую стенку, сетчатку глаз, а также наносят ущерб органам дыхания, бронхам и слизистой оболочке. Эти продукты чрезвычайно токсичны для организма. В сравнении с ними, по мнению специалиста, аромаингаляторы кажутся безвредными.