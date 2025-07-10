Соцфонд РФ назвал способ увеличить пенсию почти в полтора раза

Соцфонд: пенсию можно увеличить, если выйти на нее с отсрочкой в пять лет

Отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить пенсионный коэффициент на 45%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Если обратиться за пенсией через пять лет после возникновения права на нее, то размер коэффициента может вырасти почти в полтора раза.

В 2024 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля.

Для оформления страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. При этом годовой максимум, который можно накопить, ограничен 10-ю коэффициентами.

Ранее председатель думского комитета по социальной политике и труду Ярослав Нилов заявил, что внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о допвыплатах к пенсии. Если инициативу примут, пожилые россияне начнут получать денежную надбавку не после достижения 80 лет, а на 10 лет раньше.