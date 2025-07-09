Допвыплаты за уход. Что известно о законопроекте о надбавке к пенсии

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов заявил, что внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о дополнительных выплатах к пенсии. Если инициативу примут, россияне начнут получать денежную надбавку не после достижения 80 лет, а на десятилетие раньше.

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%», — процитировал ТАСС пояснительную записку к проекту закона.

Сейчас надбавка для обеспечения ухода положена только лицам от 80 лет, а также инвалидам первой группы. Ее размер составляет 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. С 1 января 2025 года он находится на уровне в 8 907,70 рублей.

Увеличит уровень и продолжительность жизни

Согласно данным Росстата, в 2024 году общая ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,84 года. Нилов обратил внимание на этот факт и отметил, что значительное число россиян просто не может реализовать свое право на выплаты, потому что не доживает до 80 лет.

Парламентарий добавил, что свое 80-летие в России отмечают только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет доживают 16% мужчин и около 34% женщин.

Нилов выразил мнение, что новый законопроект поможет пожилым россиянам повысить уровень и качество жизни. Благодаря выплатам достигшие 70 лет пенсионеры обеспечат себе возможность удовлетворения потребностей в лекарствах и постороннем уходе. Также депутат не исключил, что нововведение приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Он рассказал агентству, что идея законопроекта появилась благодаря пенсионеру из Луганска. Мужчина много лет отработал на опасном производстве и во время приема обратил внимание на то, что значительное число граждан в силу разных причин не доживает до 80-летнего возраста.