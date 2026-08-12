Соцфонд напомнил россиянам об условиях автоматического перерасчета пенсий

Увеличение страховой части пенсии по старости и инвалидности произойдет автоматически при увольнении, а также при достижении получателем 80 лет. Об этом напомнила пресс-служба Социального фонда России.

В случае увольнения размер пенсии увеличат автоматически для учета всех проведенных индексаций, пока человек работал.

Для этих случаев отдельно предусмотрено увеличение фиксированной выплаты на 50% для россиян, которые не менее 15 лет трудились в районах Крайнего Севера, и на 30% для тех, кто имеет стаж в местностях, приравненных к нему.

При этом страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также автоматически пройдет перерасчет для учета фиксированной выплаты к страховой пенсии в двойном размере и специальной надбавки за уход для тех, кто достиг возраста 80 лет или получил I группу инвалидности,

«Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении Соцфонда будут необходимые данные. Проверить размер пенсии можно на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ», — добавили в пресс-службе.

В начале августа пресс-служба Социального фонда России объявила, что средний размер пенсии по старости увеличился до 27,2 тысячи рублей. За год выплата выросла более чем на две тысячи рублей.