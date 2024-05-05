Сотрудницу ставропольского конезавода уволили после гибели лошадей | 360°

Общество 05 мая 2024, 15:17 Сотрудницу ставропольского конезавода уволили после гибели лошадей РЕН ТВ: лошади на ПКЗ «Ставропольский» погибли из-за нехватки кормов Телеканал «360»

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Массовая гибель лошадей на скандальном конном заводе «Ставропольский» случилась из-за нехватки кормов. Об этом РЕН ТВ заявила бывшая сотрудница конезавода Наталья.

Она рассказала, что после падежа лошадей ей запретили работать. По ее словам, увольнение инициировал зоотехник Магомед, причем отдел кадров и начальство с работницей даже не связывались. Сотруднице просто преградили путь на предприятие и не выдали никаких документов.

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Сам зоотехник давать комментарии изданию отказался.

Территорию конезавода осмотрели сотрудники Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства. После проверки и выявления нарушений правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Ранее 360.ru опубликовал кадры с конного завода в Ставрополье. Волонтеры рассказали о гибели десятков лошадей, которых заморили голодом. Трупы животных сжигали вместе с резиной, отметили они.