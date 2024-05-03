Мыльная вода с кровью. Появились жуткие кадры с завода в Ставрополье, где погибли лошади | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 16:48 Мыльная вода с кровью. Появились жуткие кадры с завода в Ставрополье, где погибли лошади Видео 360.ru: изнеможденные на заводе в Ставрополье лошади пьют грязную воду

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В распоряжении 360.ru появились кадры с завода в Ставропольском крае, где погибли лошади. Судя по фото, на территории действительно есть как трупы животных, так и изможденные, больные лошади.

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На видео — одна из лошадей пьет воду, в которой, похоже, растворено моющее средство и видны следы крови. Кроме того, в кадр попал костер, в котором, предположительно, сжигают мертвых животных.

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Волонтеры и защитники сообщили о том, что на конном заводе № 170 от голода погибли несколько десятков лошадей. Появились данные о том, что за ними не ухаживали, их не лечили, лишали выпаса. Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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Волонтеры жаловались 360.ru, что из-за следственных действий пока не могут попасть на территорию завода, оценить обстановку и выяснить, какая ветеринарная помощь нужна лошадям. По последним данным, на заводе содержались 70 животных.