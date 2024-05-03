«Голодные, без выпаса». Волонтеры забили тревогу из-за гибели лошадей в Ставрополье | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 12:41 «Голодные, без выпаса». Волонтеры забили тревогу из-за гибели лошадей в Ставрополье Коннозаводчик Тамара: волонтеров не пустили на завод, где погибли лошади Freepik

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после появления сообщений волонтеров и зоозащитников о гибели десятков лошадей на конном заводе № 170. Утверждается, что с февраля там погибли от голода несколько десятков лошадей, причем их трупы стали сжигать вместе с резиной. Волонтеры пытаются попасть на территорию завода, чтобы оценить масштаб происходящего, но пока не получается, рассказала 360.ru коннозаводчик Тамара.

«Хотим оценить состояние лошадей, какое поголовье лошадей осталось и какая им необходима ветеринарная помощь. Мы придерживаемся цифры 70, — так заявлено по документам, — но я не думаю, что это количество там будет. Последний пересчет был год назад», — пояснила Тамара.

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Она рассказала: из-за того, что на заводе идет проверка, туда не пускают специалистов и волонтеров.

«Жеребцы стоят закрытые, голодные, без выпаса. Кобыл резко выкинули в поле, чтобы быстро откормить, и у них начинаются приступы, потому что это резко делать нельзя. Для одной кобылы волонтеры вызывали ветврача, <…> он ее откачивал», — добавила женщина.

Поступала информация о том, что на завод приезжали местные ветеринары, но, по словам Тамары, среди них нет специалистов по лошадям — «в лучшем случае по коровам».

«Лошадей они видят впервые в жизни, и никакой адекватной оценки там быть не может — и никакой, соответственно, оказанной помощи», — посетовала она.

Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными. Санкция — до пяти лет лишения свободы.

Ранее Ura.ru писал о том, что в апреле после схода льда на озере Куртан в Курганской области всплыли десятки трупов утонувших лошадей.