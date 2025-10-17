Сотрудники станут добрее: общественник предложил освящать офисы

«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее», — заявил общественник.

Накануне Иванов назвал православные молитвы важной составляющей жизни человека. Он заявил, что это позволяет не терять ориентиров в хаосе современного мира и наполнить жизнь евангельскими добродетелями.

Кроме того, летом депутат предлагал снизить брачный возраст с 18 до 16 лет, объяснив это ростом числа беременностей среди подростков.