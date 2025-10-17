Сотрудники станут добрее: общественник предложил освящать офисы
Общественник Иванов предложил освящать офисы для более продуктивной работы
Депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил освящать офисы. Об этом сообщил «Абзац».
«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее», — заявил общественник.
Накануне Иванов назвал православные молитвы важной составляющей жизни человека. Он заявил, что это позволяет не терять ориентиров в хаосе современного мира и наполнить жизнь евангельскими добродетелями.
Кроме того, летом депутат предлагал снизить брачный возраст с 18 до 16 лет, объяснив это ростом числа беременностей среди подростков.