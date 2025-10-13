Депутат Иванов назвал православные молитвы важной составляющей гармоничной жизни

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов подчеркнул значение православных молитв как важной составляющей гармоничной жизни в беседе с Life.ru . Он объяснил, что ежедневные утренние и вечерние молитвы играют ключевую роль в формировании правильного образа мыслей и поведения, позволяют наполнить повседневность евангельскими добродетелями и не терять ориентиров в хаосе современной жизни.

Утренняя молитва, по убеждению Иванова, предназначена для освящения грядущего дня, посвящена Богу, укрепляет веру и защищает от жизненных невзгод. Такая молитва помогает настроить ум и сердце на благодатный лад, благодарить Бога за подаренный день и просить Его о покровительстве и защите.

В свою очередь, вечерняя молитва позволяет остановиться и оценить прожитый день, искупить грехи и примириться с окружающим миром. Это необходимое условие для обретения внутреннего покоя и уверенности в завтрашнем дне. Глубокая связь с божественным порядком достигается постоянным чтением молитв, которое помогает сохранять душевное равновесие и стойкость перед жизненными испытаниями.