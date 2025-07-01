Депутат Иванов предложил снизить возраст вступления в брак до 16 лет

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с инициативой снижения брачного возраста с 18 до 16 лет. Такое решение вызвано увеличением числа беременностей среди подростков и необходимостью поддержки молодых семей, объяснил парламентарий в беседе с «Абзацем» .

Иванов отметил, что возможность заключения брака позволит несовершеннолетним получать государственные льготы и избежать бюрократических сложностей. Он также указал на важность духовной составляющей — венчания, которое укрепит семейные ценности и повысит ответственность будущих родителей.

Таким образом, инициатива направлена на создание благоприятных условий для воспитания детей и повышение уровня рождаемости в стране. Вместе с тем, Иванов призвал внимательно рассмотреть предложение Татьяны Буцкой о возвращении отметок о браке и детях в паспорт гражданина России.