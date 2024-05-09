Сотни журналистов собрались утром в пресс-центре перед началом парада Победы | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 08:58 Сотни журналистов собрались утром в пресс-центре перед началом парада Победы

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Сотни аккредитованных журналистов с 05:00 собираются в пресс-центре перед парадом Победы в Москве. Об этом сообщили корреспонденты 360.ru Дмитрий Степанищев и Анастасия Букреева.

«Мы находимся в пресс-центре, где собираются журналисты, чтобы отправиться на Красную площадь. Несколько сотен человек ждут посадки в автобусы, чтобы с нулевого ряда показать парад», — рассказал Дмитрий Степанищев.

Военная техника ранее уже выдвинулась из района Печатники в сторону Тверской улицы. Корреспондент 360.ru Михаил Ракицкий отметил высокий уровень подготовки боевых машин к мероприятию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что аномально холодная погода не повлияет на проведение парада Победы. Военные привыкли к любым условиям, а тем, кто за парадом будет следить с трибун, раздадут пледы, подчеркнул он.