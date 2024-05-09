«В эти колеса можно смотреться!». Как подготовили военную технику к параду в Москве | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 08:24 «В эти колеса можно смотреться!». Как подготовили военную технику к параду в Москве Появилось видео отправления военной техники на парад Победы в Москве

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В четверг 9 мая на Красной площади в Москве состоится парад Победы. В распоряжении 360.ru появились кадры отправления военной техники в центр столицы.

«Май нас удивляет погодой! Но военные чистили эту технику. Не могу не обратить внимание, что техника, что военные — при полном обмундировании, при параде, с иголочки. В эти колеса можно смотреться!» — рассказал корреспондент «360» Михаил Ракицкий.

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Парад Победы уже прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и порядка 40 единиц техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, на мероприятии собрались представители патриотических организаций, ветераны и множество зрителей.

Власти некоторых регионов, в частности Крыма, приняли решение не проводить парад. Глава региона Сергей Аксенов объяснил это необходимостью соблюдения мер безопасности.