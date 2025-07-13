Сотни тысяч книг в старейшей библиотеке Венгрии подверглись нападению жуков

В библиотеке монастыря Паннонхалма в Венгрии начали спасать редкие книги от насекомых-вредителей — «хлебных точильщиков». Из-за потепления климата жуки стали размножаться быстрее и повреждать старинные издания.Об этом сообщило агентство Associated Press .

Чтобы спасти книги, их помещают в герметичные пакеты и обрабатывают азотом. Через шесть недель вредители должны погибнуть. Всего в библиотеке хранится около 400 тысяч книг, включая ценные рукописи. Повреждения уже зафиксировали на части из них.

Ранее стало известно, что «Тютчевскую карту» для семей с детьми могут ввести в России. Это аналог «Пушкинской карты», который поможет семьям посещать культурные мероприятия чаще.