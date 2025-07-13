Сегодня 20:29 Сотни тысяч книг в старейшей библиотеке Венгрии подверглись нападению жуков Фото: Медиасток.рф
В библиотеке монастыря Паннонхалма в Венгрии начали спасать редкие книги от насекомых-вредителей — «хлебных точильщиков». Из-за потепления климата жуки стали размножаться быстрее и повреждать старинные издания.Об этом сообщило агентство
Associated Press.
Чтобы спасти книги, их помещают в герметичные пакеты и обрабатывают азотом. Через шесть недель вредители должны погибнуть. Всего в библиотеке хранится около 400 тысяч книг, включая ценные рукописи. Повреждения уже зафиксировали на части из них.
Ранее стало известно, что
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