«Тютчевскую карту» для семей с детьми могут ввести в России

Для российских семей с детьми следует ввести «Тютчевскую карту» — аналог «Пушкинской карты». Эта мера поддержки поможет семьям посещать культурные мероприятия чаще, заявил в разговоре с 360.ru председатель партии и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Убежден: положительный опыт „Пушкинской карты“ надо распространить на семьи с дошкольниками, школьниками младших и средних классов. <… >. Сегодня жизнь показывает, что наше предложение более чем актуально — для огромного числа семей посещение культурных мероприятий становится роскошью», — отметил он.

Миронов отметил, что соавтором инициативы выступила его коллега по партии Яна Лантратова. Это предложение они направили министру культуры России Ольге Любимовой.

Согласна тексту законопроекта, программу «Тютчевская карта» предложили распространить для детей в возрасте от четырех до 14 лет и их родителей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта» с 2026 года для повышения доступности детских книг.