Сосиски в тесте и пиццы не запретят подавать в буфетах воронежских школ

Школьные пиццы и сосиски в тесте не исчезнут из школьных буфетов в Воронежской области. Об этом сообщили Telegram-каналу Baza в Воронежском Минздраве.

Ранее появилась информация, что из школьных столовых могут исчезнуть сосиски в тесте, мини-пиццы и другие любимые мучные лакомства. Дело в том, что власти забили тревогу: в Воронежской области у 10 тысяч детей выявили ожирение.

Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по формированию здоровых пищевых привычек у школьников. Также, как предполагается, в рамках эксперимента планируется изменить школьный рацион на более сбалансированный. Новые правила якобы сначала будут опробованы в Воронежской области. Затем, в зависимости от результатов, их могут распространить и на другие регионы России.

Общественность решила, что из-за новых предписаний могут пострадать мини-пиццы, сосиски в тесте и пирожки.

Воронежский Минздрав прокомментировал Baza ситуацию с пиццами в школах. Выяснилось, что речь идет не о запрете, а о рекомендациях для меню школьных столовых. Разработкой этого меню займется Роспотребнадзор совместно с руководством школ.

«Запрет на продажу какой-либо продукции в буфетах образовательных организаций не входит в компетенцию министерства здравоохранения», — сказали в ведомстве.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала 360.ru, чтобы ребенок ел здоровую пищу, важно вовлекать его в процесс приготовления. Например, можно вместе выбирать продукты, просить помощи и обязательно говорить, что блюда, которые они приготовили, самые вкусные.